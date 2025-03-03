Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Электрический ток убил мужчину на ж/д станции в Ессентуках на Ставрополье. Как и почему погибший оказался в зоне высокого напряжения, выяснят специалисты.

Трагедия произошла на станции железной дороги в Ессентуках. Подробности инцидента, унесшего жизнь человека, озвучил глава города-курорта Владимир Крутников.

По словам мэра, местом ЧП стала железнодорожная станция Белый уголь. По неизвестной пока причине сегодня вечером находившийся там мужчина попал под электрическое напряжение. В результате полученных травм он скончался. Позже была установлена его личность, он оказался 1991 года рождения.

Правоохранители проводят проверку, отметил градоначальник.

"Выбирайте временно пути объезда данного участка. Движение сейчас затруднено"

– мэр Ессентуков