Вестник Кавказа

Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Электричество
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Электрический ток убил мужчину на ж/д станции в Ессентуках на Ставрополье. Как и почему погибший оказался в зоне высокого напряжения, выяснят специалисты.

Трагедия произошла на станции железной дороги в Ессентуках. Подробности инцидента, унесшего жизнь человека, озвучил глава города-курорта Владимир Крутников.

По словам мэра, местом ЧП стала железнодорожная станция Белый уголь. По неизвестной пока причине сегодня вечером находившийся там мужчина попал под электрическое напряжение. В результате полученных травм он скончался. Позже была установлена его личность, он оказался 1991 года рождения.

Правоохранители проводят проверку, отметил градоначальник.

"Выбирайте временно пути объезда данного участка. Движение сейчас затруднено"

– мэр Ессентуков

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