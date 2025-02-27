Водитель погиб после падения машины в реку в Тбилиси

Транспортное средство упало в реку в центре грузинской столицы после столкновения с ограждением моста. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб.

В Тбилиси погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля, упавшего в реку Кура. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия случилась в центре грузинской столицы.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в ограждение моста, после чего вместе с машиной упал в реку.

Спасатели достали автомобиль из воды спустя три часа, передает "Sputnik Грузия".

Полная картина событий пока не установлена. По факту произошедшего заведено уголовное дело.