Водитель погиб после падения машины в реку в Тбилиси

Транспортное средство упало в реку в центре грузинской столицы после столкновения с ограждением моста. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб.
В Тбилиси погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля, упавшего в реку Кура. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия случилась в центре грузинской столицы.
Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в ограждение моста, после чего вместе с машиной упал в реку.
Спасатели достали автомобиль из воды спустя три часа, передает "Sputnik Грузия".
Полная картина событий пока не установлена. По факту произошедшего заведено уголовное дело.