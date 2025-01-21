В Цумадинский район вернулся газ

Авария на газопроводе высокого давления в Цумадинском районе Дагестане, лишившая газа 12 селений, была ликвидирована в течение суток. В настоящее время все пострадавшие населенные пункты вновь получают газ по отремонтированному трубопроводу.

Как рассказали в региональном подразделении "Газпрома", ремонтники починили сегодня после полудня газопровод, питающий селения Цумадинского района Дагестана. Напомним, газоснабжение сразу 12 селений этого района было прекращено из-за аварии: участок газопровода уничтожил камнепад.

Таким образом, селения Цумадинского района оставались без голубого топлива в течение суток.

"Специалисты "Газпром газораспределение Дагестан" восстановили газоснабжение потребителей в 12 населенных пунктах Цумадинского района"

– "Газпром"

В компании подчеркнули, что транспортное сообщение по дороге, вдоль которой проложен газопровод, не прекращалось на время его ремонта. Жители пострадавших в результате аварии сел еще некоторое время пользовались газом, оставшимся в уцелевшей части трубопровода.