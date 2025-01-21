Вестник Кавказа

Десятки сел Дагестана лишились газа из-за камнепада

Десятки сел Дагестана лишились газа из-за камнепада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Камнепад произошел в горах Дагестана. Он повредил газопровод, который привел к отключению газа в 12 селах.

В Цумадинском районе Дагестана произошел камнепад, приведший к повреждению газопровода, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Авария случилась на газопроводе высокого давления d-325 мм. В результате газоснабжение было прекращено в 12 населенных пунктах. Жители пользуются остаточным газом.

Отмечается, что данный участок дороги, предназначенный для обслуживания газопроводы, закрыт на ремонт. Дорожное движение между пунктами не прерывалось.

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