Десятки сел Дагестана лишились газа из-за камнепада

Камнепад произошел в горах Дагестана. Он повредил газопровод, который привел к отключению газа в 12 селах.
В Цумадинском районе Дагестана произошел камнепад, приведший к повреждению газопровода, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Авария случилась на газопроводе высокого давления d-325 мм. В результате газоснабжение было прекращено в 12 населенных пунктах. Жители пользуются остаточным газом.
Отмечается, что данный участок дороги, предназначенный для обслуживания газопроводы, закрыт на ремонт. Дорожное движение между пунктами не прерывалось.