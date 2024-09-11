В Дагестане обнаружили неизвестный ледник

В горах Дагестана открыли новый ледник. Объект выявили при изучении гор Шалбуздаг и Базардюзю.

Исследователи из Дагестана выявили неизвестный ледник в горной местности Восточного Кавказа.

Ледник планируется назвать Чарчар, что в переводе с лезгинского означает "водопад".

Сообщается, что ледник выявили с помощью квадрокоптеров во время обследования других ледников в горах Шалбуздаг и Базардюзю.

Отмечается, что в экспедиции по изучению горы Шалбуздаг также участвовали энтомологи, которые обнаружили большое количество неизвестных бабочек. Материалы полевых наблюдений послужат основой для научной монографии, передает ТАСС.