Вестник Кавказа

В Дагестане обнаружили неизвестный ледник

В Дагестане обнаружили неизвестный ледник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Дагестана открыли новый ледник. Объект выявили при изучении гор Шалбуздаг и Базардюзю.

Исследователи из Дагестана выявили неизвестный ледник в горной местности Восточного Кавказа. 

Ледник планируется назвать Чарчар, что в переводе с лезгинского означает "водопад". 

Сообщается, что ледник выявили с помощью квадрокоптеров во время обследования других ледников в горах Шалбуздаг и Базардюзю. 

Отмечается, что в экспедиции по изучению горы Шалбуздаг также участвовали энтомологи, которые обнаружили большое количество неизвестных бабочек. Материалы полевых наблюдений послужат основой для научной монографии, передает ТАСС.

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