Цейский ледник в Северной Осетии снова открыт

Экотропа к Цейскому леднику возобновила работу и стала доступна для путешественников. Сход сели в этом районе Северной Осетии был причиной временных ограничений.

Туристы снова получили доступ к экотропе к Цейскому леднику. Она была закрыта из-за схода сели еще летом, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

"Ради безопасности пешеходная дорожка была временно закрыта для посещения туристов. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников особо охраняемой территории тропа вновь открыта и ждет своих посетителей"

- Сергей Меняйло

Длина тропы составляет порядка 3,7 км. Весь путь займет не меньше 5 часов.

Маршрут значительно благоустроили: появились новые зоны отдыха, указатели и информационные стенды, добавил глава республики.