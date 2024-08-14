Вестник Кавказа

Цейский ледник в Северной Осетии снова открыт

Цейский ледник в Северной Осетии снова открыт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экотропа к Цейскому леднику возобновила работу и стала доступна для путешественников. Сход сели в этом районе Северной Осетии был причиной временных ограничений.

Туристы снова получили доступ к экотропе к Цейскому леднику. Она была закрыта из-за схода сели еще летом, рассказал руководитель республики Сергей Меняйло.

"Ради безопасности пешеходная дорожка была временно закрыта для посещения туристов. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников особо охраняемой территории тропа вновь открыта и ждет своих посетителей"

- Сергей Меняйло

Длина тропы составляет порядка 3,7 км. Весь путь займет не меньше 5 часов.

Маршрут значительно благоустроили: появились новые зоны отдыха, указатели и информационные стенды, добавил глава республики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил &quot;Газпром&quot;

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?

Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?

Старый терминал аэропорта Владикавказа ждет реконструкция

Старый терминал аэропорта Владикавказа ждет реконструкция

Меняйло рассказал Новаку о росте экономики в Северной Осетии

Меняйло рассказал Новаку о росте экономики в Северной Осетии

Сотрудника ГАИ заподозрили в выпрашивании взятки у водителя

Сотрудника ГАИ заподозрили в выпрашивании взятки у водителя

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

ДТП в Северной Осетии обернулось смертью пятерых жителей Ингушетии

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы