Ляжгинский водопад в Ингушетии обзавелся безопасными тропами

Ингушетия продолжает заниматься благоустройством своих достопримечательностей. В этот раз к Ляжгинскому водопаду в Джейрахском районе обустроили новые безопасные тропы и мосты.

По популярному горному маршруту к Ляжгинскому водопаду в Джейрахском районе Ингушетии проложили новые тропы и мосты. Теперь туристы смогут безопаснее посещать живописную достопримечательность, рассказали в администрации республики.

"На территории Ляжгинского водопада завершено обустройство туристического маршрута. Проложены удобные тропы и безопасные мосты"

- кабинет министров Ингушетии

Обновленные на локации мостовые откроют незабываемый вид на водопад, который путешественники смогут запечатлеть на фотоаппарат.

Реализация реконструкции стала возможна благодаря проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили в правительстве республики "Интерфаксу".

Всего выделено более 30 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма, сохранение исторического и культурного наследия Ингушетии.

Напомним, что республика активно занимается реставрацией горных башен - одних из самых важных для региона достопримечательностей. Уже началась реализация проекта по добыче камня, которые пойдет на восстановление памятников истории. Он будет добываться из двух карьеров в Джейрахском районе.