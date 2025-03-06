Активизацию межпарламентского сотрудничества обсудили Москва и Ереван

Посол РФ провел встречу с представителями Бюро АРФ "Дашнакцутюн". На ней обсуждался целый ряд важных вопросов, в том числе возможность активизации связей между парламентами.

В Ереване состоялась встреча посла России Сергея Копыркина и представителей Бюро АРФ "Дашнакцутюн". Об этом рассказали в АРФД.

Центральной темой обсуждения стала возможность активизации взаимодействия между парламентами двух стран.

Участники встречи также поговорили о мировой геополитической ситуации, вызовах безопасности, стоящих перед Южным Кавказом и Арменией. Было отмечено, что Еревану важно активизировать взаимодействие с Москвой по целому ряду направлений, в том числе в парламентском формате.