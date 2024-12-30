Вестник Кавказа

Атака на оборудование "Турецкого потока" опасна для Европы – Песков

Атака на оборудование "Турецкого потока" опасна для Европы – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о рисках, которые несет нападение БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Она входит в состав газопровода "Турецкий поток".

Налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" представляет собой еще одно опасное звено в цепи подобных происшествий, такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и т. д."

– пресс-секретарь президента РФ

Кроме того, Песков рассказал, что случившееся российская сторона обсудила с турецкими коллегами. Так, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом. Кроме того, руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер провел беседу с главой турецкой компании BOTAS.

Ранее сегодня в Минобороны России рассказали, что последствия падения обломков беспилотников, которые и без того были незначительны, полностью устранены, и прокачка газа через станцию "Русская", расположенную в селе Гай-Кодзор неподалеку от Анапы, ведется в штатном режиме.

Ситуацию прокомментировали в Евросоюзе. По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, в Брюсселе озабочены случившимся, так как всякое нападение на энергетическую инфраструктуру – это повод для серьезной обеспокоенности. Дипломат также заявила, что комментариев от Киева в связи с атакой на начальную точку "Турецкого потока" не поступало. Итконен добавила, что Брюссель отслеживает ситуацию с энергобезопасностью, однако оценок по поводу атаки на "Русскую" пока не дает.

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