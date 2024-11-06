На Кубани восстановили оборудование "Турецкого потока" после атаки беспилотника

Атака беспилотников не повлияла на работу "Турецкого потока". На компрессорной станции в Краснодарском крае быстро починили поврежденное оборудование.
На Кубани привели в порядок оборудование компрессорной станции газопровода "Турецкий поток" после атаки украинского беспилотника, передали в Минобороны РФ.
Сообщается, что подача газа осуществляется в обычном режиме. Незначительные повреждения были устранены специалистами аварийной службы станции.
Отмечается, что ранее была пресечена попытка атаки беспилотными аппаратами компрессорной станции в Гай-Кодзоре. Девять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены, незначительный ущерб оборудованию был нанесен в результате падения обломков БПЛА.