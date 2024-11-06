Вестник Кавказа

На Кубани восстановили оборудование "Турецкого потока" после атаки беспилотника

На Кубани восстановили оборудование "Турецкого потока" после атаки беспилотника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Атака беспилотников не повлияла на работу "Турецкого потока". На компрессорной станции в Краснодарском крае быстро починили поврежденное оборудование.

На Кубани привели в порядок оборудование компрессорной станции газопровода "Турецкий поток"  после атаки украинского беспилотника, передали в Минобороны РФ. 

Сообщается, что подача газа осуществляется в обычном режиме. Незначительные повреждения были устранены специалистами аварийной службы станции. 

Отмечается, что ранее была пресечена попытка атаки беспилотными аппаратами компрессорной станции в Гай-Кодзоре. Девять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены, незначительный ущерб оборудованию был нанесен в результате падения обломков БПЛА.

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