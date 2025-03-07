Вестник Кавказа

Лянкаранский район Азербайджана потрясло землетрясение

Лянкаранский район Азербайджана потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью небольшое землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в Лянкаранском районе Азербайджана сейсмологи, на поверхности подземные толчки не ощущались.

Минувшей ночью в Лянкаранском районе Азербайджана были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых составляла 3,5, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло в 00:48 по местному времени (23:48 мск), его эпицентр находился в 19 км к северу от Лянкяранской сейсмической станции, на глубине 37 км, передает Trend.

На поверхности земли землетрясение практически не ощущалось, сообщили сейсмологи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стала известна главная причина лесных пожаров в Грузии

Стала известна главная причина лесных пожаров в Грузии

Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

Контроль за соблюдением противопожарного режима усилят на Ставрополье

Почти 100 ландшафтных пожаров произошло за уикенд на Ставрополье

Почти 100 ландшафтных пожаров произошло за уикенд на Ставрополье

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Свыше 20 природных пожаров устранили за 24 часа на Ставрополье

Свыше 20 природных пожаров устранили за 24 часа на Ставрополье

Землетрясение произошло рядом с Ереваном

Землетрясение произошло рядом с Ереваном

Армянские спасатели возобновили поиски испанского лыжника

Армянские спасатели возобновили поиски испанского лыжника

Ночное землетрясение ощутили жители Ставрополья

Ночное землетрясение ощутили жители Ставрополья

Иностранцы пострадали в результате схода лавины в Армении

Иностранцы пострадали в результате схода лавины в Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы