Лянкаранский район Азербайджана потрясло землетрясение

Минувшей ночью небольшое землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в Лянкаранском районе Азербайджана сейсмологи, на поверхности подземные толчки не ощущались.
Минувшей ночью в Лянкаранском районе Азербайджана были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых составляла 3,5, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение произошло в 00:48 по местному времени (23:48 мск), его эпицентр находился в 19 км к северу от Лянкяранской сейсмической станции, на глубине 37 км, передает Trend.
На поверхности земли землетрясение практически не ощущалось, сообщили сейсмологи.