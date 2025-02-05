Главы МИД Армении и Грузии обсудили ситуацию в регионе

Армения и Грузия провели телефонные переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и события в регионе.

В четверг, 6 марта, состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Грузии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Центральными темами переговоров Арарата Мирзояна и Маки Бочоришвили стали двусторонние отношения и последние события в регионе.

"Арарат Мирзоян и Мака Бочоришвили обсудили предстоящие планы в рамках двустороннего политического диалога на высоком уровне, что соответствует установленному между Арменией и Грузией стратегическому партнерству"

– пресс-служба МИД РА

Министры также коснулись вопросов, касающихся обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.