Глава МИД Грузии отправляется в Турцию

В среду, 26 февраля, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Турцию. Об этом сообщают грузинские СМИ.
"Турция является важным партнером для Грузии. Этим фактически завершится цикл визитов в соседние страны. Это мой первый визит в Анкару в качестве министра иностранных дел"
– Мака Бочоришвили
Министр подчеркнула, что ожидает переговоров с турецким коллегой. Она уточнила, что одной из обсуждаемых на встрече тем будет стратегическое партнерство между странами.
"Помимо двустороннего стратегического партнерства с Турцией, у нас есть много важных вопросов для обсуждения между двумя странами, которые должны сыграть позитивную роль в дальнейшем развитии нашего региона"
– глава внешнеполитического ведомства
Она также обратила внимание на то, что Турция — активный участник происходящих в регионе процессов, поэтому очень важно вести с ней диалог.