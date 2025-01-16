Глава МИД Грузии отправляется в Турцию

Мака Бочоришвили готовится к своему первому визиту в Турцию в качестве главы МИД Грузии. Он состоится уже сегодня.

В среду, 26 февраля, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Турцию. Об этом сообщают грузинские СМИ.

"Турция является важным партнером для Грузии. Этим фактически завершится цикл визитов в соседние страны. Это мой первый визит в Анкару в качестве министра иностранных дел"

– Мака Бочоришвили

Министр подчеркнула, что ожидает переговоров с турецким коллегой. Она уточнила, что одной из обсуждаемых на встрече тем будет стратегическое партнерство между странами.

"Помимо двустороннего стратегического партнерства с Турцией, у нас есть много важных вопросов для обсуждения между двумя странами, которые должны сыграть позитивную роль в дальнейшем развитии нашего региона"

– глава внешнеполитического ведомства

Она также обратила внимание на то, что Турция — активный участник происходящих в регионе процессов, поэтому очень важно вести с ней диалог.