Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Глава МИД Армении сегодня получил и с удовольствием принял приглашение от грузинской коллеги Маки Бочоришвили посетить Грузию с ответным визитом, который состоится в скором времени.

Главы МИД Армении и Грузии Арарат Мирзоян и Мака Бочоришвили сегодня провели встречу в Ереване, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов и перспективы развития двусторонних отношений, сообщил глава МИД Армении на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой.

Между двумя странами действует документ о стратегическом сотрудничестве, который придал их отношениям еще более глубокий характер, тесно сотрудничают и внешнеполитические ведомства Грузии и Армении, они на постоянном контакте, передает NEWS.am.

Стороны обсудили экономический и огромный транзитный потенциал Южного Кавказа, в частности, на встрече глава МИД Грузии отметила, что Армения традиционно в числе 10 лучших партнеров Грузии и в тройке самых активных стран по числу посещающих Грузию туристов.

Намеченное на сегодня 14-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству позволит дипломатам обсудить все темы и сферы, представляющие двусторонний интерес.

Грузинский министр пригласила армянского коллегу посетить с визитом Тбилиси, и он с удовольствием принял приглашение.

Напомним, сегодня в Ереване пройдет заседание 14-й Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, участие в котором примет грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. Сопровождать премьера в поездке будут глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили и другие официальные лица.