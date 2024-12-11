Вестник Кавказа

В школах Северной Осетии будут преподавать историю региона

В школах Северной Осетии будут преподавать историю региона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школах в Северной Осетии будут вести преподавание истории республики. Учебник по региональной истории уже готов к изданию.

Школьники в Северной Осетии будут изучать историю республики. Учебник по историю уже подготовлен специалистами и скоро будет издан. Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло. 

Меняйло объяснил введение нового урока необходимостью борьбы с историческими спекуляциями и вольными трактовками событий. 

"Чтобы преподавать историю Осетии нужен учебник. История республики должна быть такой, какой она была, чтобы не было искажений, какого-либо уклона. Будут изданы учебники - и история нашей республики будет преподаваться в школах"

– Сергей Меняйло

Сообщается, что учебное пособие прошло все необходимые согласования. Книга будет в ближайшее время подготовлена к печати.

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