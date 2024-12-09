Вестник Кавказа

Северная Осетия ввела режим ЧС из-за погоды

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные снегопады и остановка работы КПП Верхний Ларс вынудили власти Северной Осетии ввести режим ЧС. Он продлится до улучшения погоды.

На территории Северной Осетии ввели режим ЧС из-за непогоды и закрытия границы с Грузией, передал руководитель республики Сергей Меняйло. Ограничения снимут после улучшения погоды.

Он передал, что при полном заполнении стоянок для фур их въезд в Северную Осетию будет ограничен.

«По моему поручению в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. Также будут дежурить бригады скорой помощи»

- Сергей Меняйло

Движение автотранспорта затруднено во всей республике, поэтому коммунальные службы начали работать круглые сутки. В данный момент они расчищают дороги от снега.

Глава Северной Осетии попросил жителей и гостей республики быть особенно осторожными.

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