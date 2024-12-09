Северная Осетия ввела режим ЧС из-за погоды

Сильные снегопады и остановка работы КПП Верхний Ларс вынудили власти Северной Осетии ввести режим ЧС. Он продлится до улучшения погоды.
На территории Северной Осетии ввели режим ЧС из-за непогоды и закрытия границы с Грузией, передал руководитель республики Сергей Меняйло. Ограничения снимут после улучшения погоды.
Он передал, что при полном заполнении стоянок для фур их въезд в Северную Осетию будет ограничен.
«По моему поручению в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. Также будут дежурить бригады скорой помощи»
- Сергей Меняйло
Движение автотранспорта затруднено во всей республике, поэтому коммунальные службы начали работать круглые сутки. В данный момент они расчищают дороги от снега.
Глава Северной Осетии попросил жителей и гостей республики быть особенно осторожными.