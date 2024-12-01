Вестник Кавказа

В Анкаре опровергли планы присоединить к Турции территории Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
В Турции опровергли заявления ряда СМИ о претензиях Анкары на территории в Сирии.

Власти Турции не имеют планов расширить территорию страны за счет Сирии. Дипломатический источник в Анкаре опроверг заявления СМИ о намерении лидера страны Эрдогана пересмотреть границу между странами. 

"Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ"

– дипломатический источник МИД Турции 

Ранее в ряде СМИ появилась информация о планах Эрдогана присоединить к Турции несколько городов в Сирии. Заявление якобы прозвучало во время съезда правящей Партии справедливости и развития, передает РИА Новости.

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