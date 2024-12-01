В Анкаре опровергли планы присоединить к Турции территории Сирии

В Турции опровергли заявления ряда СМИ о претензиях Анкары на территории в Сирии.
Власти Турции не имеют планов расширить территорию страны за счет Сирии. Дипломатический источник в Анкаре опроверг заявления СМИ о намерении лидера страны Эрдогана пересмотреть границу между странами.
"Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ"
– дипломатический источник МИД Турции
Ранее в ряде СМИ появилась информация о планах Эрдогана присоединить к Турции несколько городов в Сирии. Заявление якобы прозвучало во время съезда правящей Партии справедливости и развития, передает РИА Новости.