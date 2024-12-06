Вестник Кавказа

Турция оставляет за собой право ликвидировать сирийские части РПК

Турция оставляет за собой право ликвидировать сирийские части РПК
© Фото: сайт МИД Турции
Турция намерена провести операцию против сирийской ветки РПК и предупредит об этом США уже завтра на переговорах в Анкаре главы МИД республики Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Турция намерена положить конец террористам Сил народной самообороны Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) на севере Сирии и предупредит об этом США, сообщает телеканал CNN Turk.

Уже завтра, 13 декабря, в Анкаре пройдут главы МИД республики Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где и будет затронут этот вопрос, передает ТАСС.

"Согласно полученной мною информации, США в очередной раз достаточно четко будет заявлено: "Либо вы разберетесь с этим, либо мы сами сделаем все необходимое"

- глава анкарского бюро телеканала Диджле Джанова

Вашингтон затягивает выполнение своих обязательств по Сирии - обеспечение безопасности на глубину 30-40 км вдоль границы. Между США и Турцией существовало соглашение по этому вопросу, но США договоренности так и не выполнили.

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