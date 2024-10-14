Россия почти полностью покрылась снегом

Снег покрывает 99% площади России. Это случилось из-за похолодания и снегопадов на Северном Кавказе и Юге страны.
В данный момент снег лежит на 99% территории России, однако вскоре его часть растает, передал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Поскольку похолодало и снег выпал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то сейчас практически на 99% территории России лежит снег»
- Роман Вильфанд
Неустойчивые погодные условия в южной части страны приведут к тому, что снег растает, подчеркнул Вильфанд в разговоре с ТАСС. Несмотря на это, около 97% площади РФ все равно будет покрыто снегом.