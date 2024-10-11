Пойманы двое членов банды Басаева и Хаттаба

Пойманы еще двое членов банды Басаева. Их обвиняют в нападении на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах. Расследование уголовных дел продолжается.

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петриенко сообщила о поимке двух членов банды Басаева и Хаттаба, которая участвовала в нападении на российских военных в Чечне.

Задержанными оказались Хамидула Япов и Минкаил Магамадов. Работа по поимке преступников велась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» ГУ МВД РФ по Северному Кавказу.

Япова и Магамадова обвиняют в нападениях на российских военных в станице Червленная 4 октября 1999 года, а также псковских десантников в 2000 году.

Отмечается, что фигурантам предъявлены обвинения, против них избрали меру в виде заключения под стражу. Петриенко добавила, что пойманных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Стоит добавить, что следователи продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Басаева и Хаттаба.