Вестник Кавказа

Пойманы двое членов банды Басаева и Хаттаба

Пойманы двое членов банды Басаева и Хаттаба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пойманы еще двое членов банды Басаева. Их обвиняют в нападении на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах. Расследование уголовных дел продолжается.

Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петриенко сообщила о поимке двух членов банды Басаева и Хаттаба, которая участвовала в нападении на российских военных в Чечне.

Задержанными оказались Хамидула Япов и Минкаил Магамадов. Работа по поимке преступников велась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» ГУ МВД РФ по Северному Кавказу.

Япова и Магамадова обвиняют в нападениях на российских военных в станице Червленная 4 октября 1999 года, а также псковских десантников в 2000 году.

Отмечается, что фигурантам предъявлены обвинения, против них избрали меру в виде заключения под стражу. Петриенко добавила, что пойманных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Стоит добавить, что следователи продолжают расследовать уголовные дела по фактам вооруженных нападений членами банд Басаева и Хаттаба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчину заподозрили в пособничестве террористам в Ингушетии

Мужчину заподозрили в пособничестве террористам в Ингушетии

О сложной обстановке на Северном Кавказе сообщили в ФСБ

О сложной обстановке на Северном Кавказе сообщили в ФСБ

Израиль призвал своих граждан быть осторожными в Армении

Израиль призвал своих граждан быть осторожными в Армении

В Ингушетии задержали четырех причастных к теракту в &quot;Крокусе&quot;

В Ингушетии задержали четырех причастных к теракту в "Крокусе"

Мужчина отправится за решетку за сбор денег для террористов в Ингушетии

Мужчина отправится за решетку за сбор денег для террористов в Ингушетии

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Подростка подозревают в подготовке теракта в Чечне

Подростка подозревают в подготовке теракта в Чечне

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность

Исполнилось 33 года со дня теракта в небе над Гаракендом

Исполнилось 33 года со дня теракта в небе над Гаракендом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы