Вестник Кавказа

Тегеран не возражает против расширения инспекций МАГАТЭ

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В МАГАТЭ отреагировали на запуск новых иранских центрифуг увеличением инспекций на объекты атомной энергетики страны. Тегеран не намерен препятствовать работе организации.

В Иране с пониманием относятся к расширению инспекций МАГАТЭ. Это обычная практика в случае увеличения активности по программе мирной ядерной энергетики, пояснил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаббад Эслами. 

"Если речь идет о мирном атоме, ядерных материалах, то когда мы наращиваем свои операции, то, конечно, это приводит и к увеличению количества инспекций . Это нормально"

– Мохаббад Эслами

По словам Эслами, Тегеран не против дополнительных мер контроля со стороны МАГАТЭ и не намерен препятствовать работе инспекторов организации.

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