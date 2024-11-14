Вестник Кавказа

Бесполезность антииранских санкций признали в МАГАТЭ

Бесполезность антииранских санкций признали в МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МАГАТЭ заявили о бесполезности санкций против иранской ядерной программы. В Агентстве отметили, что Тегеран добился значительного прогресса в развитии данной программы.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал бесполезность введенных Западом антииранских ограничений.

Он подчеркнул, что западные санкции против иранской ядерной программы не оказывают никакого воздействия. Гросси также отметил, что Тегеран научился их обходить.

Помимо этого, гендиректор заявил, что Иран с 2018 года добился значительного прогресса в развитии своей ядерной программы. Глава МАГАТЭ добавил, что в том году Штаты вышли из СВПД.

В феврале текущего года Гросси призвал создать новый формат соглашения для заключения с Тегераном сделки по его ядерной программе. Он считает, что СВПД сильно устарел.

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