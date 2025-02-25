Россия готова стать посредником между Ираном и США

Россия видит в Иране союзника и готова выступить в роли посредника при проведении переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному вопросу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Москва готова стать посредником между Ираном и США на переговорах по иранскому ядерному вопросу. Об этом заявил официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку Иран - это наш союзник, наш партнер, страна, с которой мы развиваем комплексное взаимовыгодное, взаимоуважительное [сотрудничество], Россия готова сделать для этого все возможное, - отметил Песков. - Соединенным Штатам об этом известно"

– Дмитрий Песков

Песков также подчеркнул, что проблему вокруг ядерного досье Тегерана необходимо решать исключительно мирным дипломатическим путем.

Спикер Кремля также отметил, что иранский вопрос обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но конкретных предложений не было. Стороны договорились проводить отдельные консультации по иранской теме.

"Она (тема Ирана - ред.) затрагивалась в Эр-Рияде, но недетально. Опять же, я повторяю: недетально, поэтому никаких конкретных инициатив не было"

– Дмитрий Песков

Отметим, что в Кремле ранее не подтвердили участие Владимира Путина в переговорном процессе между Ираном и США, о чем писали западные СМИ.

Россия как посредник между США и Ираном

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Тегеран наверняка поддержит идею об участии России в согласовании новой ядерной сделки между США и Ираном в статусе посредника.

"У России уже есть подобный опыт, ведь СВПД 2015 года был сформирован и заключен с Ираном постоянными членами Совбеза ООН и Германией, то есть в том числе Россией и США. Основная работа по той ядерной сделке шла между США и Ираном, а остальные участники СВПД оказывали им содействие, делали все возможное, чтобы главные оппоненты, Тегеран и Вашингтон, пришли к консенсусу. Конечно, это был совместный опыт вместе с тремя европейскими странами и Китаем, но тем не менее Россия вполне готова к еще одному посредничеству между США и Ираном", - прежде всего сказал он.

Без посредников переговоров между нынешними властями Ирана и США быть не может. "4 февраля президент Дональд Трамп издал меморандум об Иране, где четко сказано, что США не допустят появления у Тегерана ядерного оружия. Также Штаты намерены сделать все, чтобы ИРИ умерила активность на Ближнем Востоке, снизив поддержку проиранских прокси из "оси сопротивления", включая "Хезболлу", ХАМАС и шиитские проиранские группировки в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене. Еще Трамп хочет добиться запрета на создание ракетных систем в Иране. Разумеется, в Тегеране это встретили в штыки, верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что никаких прямых переговоров с США быть не может", - напомнил Владимир Сажин.

"При этом президент Ирана Пезешкиан и его сторонники выступают за начало переговоров с США в том или ином виде. Недавно Пезешкиан даже прямо заявил, что по этому вопросу у него разногласия с верховным лидером, однако правительство обязано следовать курсу аятоллы Хаменеи. В Иране сейчас раскол по вопросу новой ядерной сделки. Часть истеблишмента считает, что именно на этих переговорах с американцами можно договориться об условиях, которые выдвигает Трамп, в обмен на снятие санкций. Радикально-консервативные силы, очень мощные в Иране в наши дни, заявляют, что никаких переговоров с США не должно быть, надо развивать свою ядерную и ракетную промышленность. Парламент даже устроил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати, из-за чего советник президента по стратегическим проблемам Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку – либеральная часть истеблишмента потерпела поражение", - сообщил востоковед.

"Однако переговоры с США в любом случае необходимы Ирану, именно этим путем американцы могут снять или смягчить санкции, что принципиально важно для иранской экономики, которая с каждым днем все больше и больше падает в кризис. Для руководства Ирана ситуация очень сложная: или принимать предложение Трампа и вести переговоры через посредников, или закрывать двери и окна и создавать ядерную бомбу, увеличивая вероятность удара по иранским ядерным объектам со стороны Израиля и США. Израиль очень серьезно готовится к удару, заявляет, что сделать это просто необходимо. Поэтому так удачна идея задействовать Россию в роли посредника. Россия начала нормализацию отношений с США, у нее хорошие отношения с Ираном. В этом плане у Москвы есть преимущество перед всеми остальными членами той команды, которая в 2015 году заключила первую ядерную сделку", - подчеркнул Владимир Сажин.

"В то же время, в нынешних условиях я совсем не уверен, что усилия Москвы, даже если они будут осуществлены на практике, приведут к какому-то положительному результату. Дело в том, что Трамп – не тот политик, который согласится снять или смягчить свои требования к Ирану. Администрация Трампа состоит полностью из настроенных антиирански политиков. Среди членов этой администрации есть люди, которые по-разному относятся к России и Китаю, но в отношении Ирана у них полное единодушие. Пробить эти взгляды и добиться консенсуса между Тегераном и Вашингтоном крайне сложно", - предупредил старший научный сотрудник ИВ РАН.