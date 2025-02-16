Россия готова посодействовать решению иранского вопроса

В Кремле сообщили, что готовы подключиться к решению иранского вопроса. Там отметили, что ситуацию необходимо урегулировать только мирным путем.

Ядерную проблему Ирана необходимо решать исключительно мирным путем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России.

В интервью телеканалу "Звезда" Дмитрий Песков обратил внимание на то, что РФ готова посодействовать решению данной проблемы.

"Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу"

– представитель Кремля

Ранее сообщалось, что Москва готова помочь Вашингтону в контактах с Тегераном.