Вестник Кавказа

Россия готова посодействовать решению иранского вопроса

Россия готова посодействовать решению иранского вопроса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле сообщили, что готовы подключиться к решению иранского вопроса. Там отметили, что ситуацию необходимо урегулировать только мирным путем.

Ядерную проблему Ирана необходимо решать исключительно мирным путем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России.

В интервью телеканалу "Звезда" Дмитрий Песков обратил внимание на то, что РФ готова посодействовать решению данной проблемы.

"Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу"

– представитель Кремля

Ранее сообщалось, что Москва готова помочь Вашингтону в контактах с Тегераном.

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