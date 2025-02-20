Вестник Кавказа

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблемы США и Ирана должны решаться в рамках переговоров. Россия готова оказать содействие в этом вопросе, сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию России по поводу устранения проблем, которые существуют сегодня между США и Ираном, передает агентство Bloomberg.

"Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров... (Москва) готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого"

– Дмитрий Песков

Москва согласилась оказать помощь администрации Трампа в контактах с Тегераном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В издании указали, что данная тема обсуждалась 12 февраля президентами РФ и США, а также делегациями двух стран на встрече 18 февраля в Саудовской Аравии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

США ускорили организацию встречи Путина и Трампа

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Детали переговоров с командой Трампа раскрыли в МИД России

Детали переговоров с командой Трампа раскрыли в МИД России

Действия Трампа во внешней политике оценили в Кремле

Действия Трампа во внешней политике оценили в Кремле

Зачем США Центральная Азия?

Зачем США Центральная Азия?

Россия получила агреман на назначение нового посла в США

Россия получила агреман на назначение нового посла в США

Челночная дипломатия взялась за решение украинского конфликта

Челночная дипломатия взялась за решение украинского конфликта

Россия и США могут восстановить авиасообщение

Россия и США могут восстановить авиасообщение

В ООН приветствуют диалог между Вашингтоном и Москвой

В ООН приветствуют диалог между Вашингтоном и Москвой

Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле

Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы