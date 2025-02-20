Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном

Проблемы США и Ирана должны решаться в рамках переговоров. Россия готова оказать содействие в этом вопросе, сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию России по поводу устранения проблем, которые существуют сегодня между США и Ираном, передает агентство Bloomberg.
"Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров... (Москва) готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого"
– Дмитрий Песков
Москва согласилась оказать помощь администрации Трампа в контактах с Тегераном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В издании указали, что данная тема обсуждалась 12 февраля президентами РФ и США, а также делегациями двух стран на встрече 18 февраля в Саудовской Аравии.