Вестник Кавказа

Израиль ударит по ядерным объектам Ирана – СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля готовит удары по Ирану. Силы намерены атаковать ядерные объекты. В Тель-Авиве заявили, что Иран может продолжить свою ядерную программу.

Израильская армия намерена атаковать территорию Ирана, под ударами могут оказаться ядерные объекты страны, передает издание The Times of Israel.

Газета пишет, что после того, как в Сирии власть перешла в руки повстанцев, а проиранские движения на Ближнем Востоке ослабели, появилась возможность для воздушного нападения.

Отмечается, что израильские ВВС наращивают подготовку к ударам. Там же добавили, у Израиля появилось преимущество в воздухе после уничтожения свыше 85% ПВО в Сирии.

При этом издание подчеркивает, что Иран, несмотря на ослабление "Хезболлы" и свержение власти Асада, может продолжить свою ядерную программу.

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