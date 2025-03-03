Главное условие для прямых переговоров с США назвали в Иране

Иран не собирается вступать в прямые переговоры в США, если не будет соблюден один из главных принципов. По словам главы МИД Исламской Республики, Тегеран не потерпит, если Вашингтон прибегнет к угрозам.

Иран не будет вести прямые переговоры с Соединенными Штатами, если с американской стороны не последует никаких гарантий об отсутствии угроз. Такое заявление глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сделал на следующий день после того, как ему было передано письмо президента США Дональда Трампа.

Иранский министр подчеркнул, что Тегеран готов вступать в переговоры на основе принципов "чести, мудрости и целесообразности", передает агентство Mehr.

Помимо этого, Аракчи рассказал, что есть новая идея для решения проблем с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В частности, он допустил проведение непрямых переговоров.

"Переговоры ведутся непрямыми путями. Налажен канал связи с тремя европейскими странами. Мы сотрудничаем с господином Гросси и МАГАТЭ, и у нас есть новая идея для решения проблем, которую мы обдумываем"

– Аббас Аракчи