Вестник Кавказа

Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Mehr
В Иране удивлены проведением закрытого заседания СБ ООН по ядерной программе. В МИД ИРИ отметили, что это довольно странная практика.

Глава МИД Ирана подверг критике идею шести стран провести закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное ядерной программе Исламской Республики.

"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран – новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"

"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран - новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"

– Аббас Аракчи

Он выразил надежду на то, что Совбез не поддастся влиянию некоторых государств и продолжит выполнять свою главную миссию – поддержание мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что в среду СБ ООН обсудит в закрытом формате вопрос, связанный с растущими в Иране запасами обогащенного урана. Запрос о проведении данной встречи подали Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Южная Корея, Греция и Панама.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
860 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кто такой Александр Дарчиев – новый российский посол в США?

Кто такой Александр Дарчиев – новый российский посол в США?

Баку-Астана: курс на стратегическое партнерство подтверждается

Баку-Астана: курс на стратегическое партнерство подтверждается

Переговоры между США и Россией: почему в Саудовской Аравии?

Переговоры между США и Россией: почему в Саудовской Аравии?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

В ООН приветствуют диалог между Вашингтоном и Москвой

В ООН приветствуют диалог между Вашингтоном и Москвой

СБ ООН одобрил резолюцию США по Украине

СБ ООН одобрил резолюцию США по Украине

Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

Что такое Совет ООН по правам человека и зачем он нужен?

Азербайджан председательствует в СВМДА: перспективы и региональные инициативы

Азербайджан председательствует в СВМДА: перспективы и региональные инициативы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы