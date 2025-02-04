Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

В Иране удивлены проведением закрытого заседания СБ ООН по ядерной программе. В МИД ИРИ отметили, что это довольно странная практика.

Глава МИД Ирана подверг критике идею шести стран провести закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное ядерной программе Исламской Республики.

"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран – новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"

"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран - новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"

– Аббас Аракчи

Он выразил надежду на то, что Совбез не поддастся влиянию некоторых государств и продолжит выполнять свою главную миссию – поддержание мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что в среду СБ ООН обсудит в закрытом формате вопрос, связанный с растущими в Иране запасами обогащенного урана. Запрос о проведении данной встречи подали Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Южная Корея, Греция и Панама.