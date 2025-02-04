Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Глава МИД Ирана подверг критике идею шести стран провести закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное ядерной программе Исламской Республики.
"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран – новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"
"Проведение закрытого заседания Совета Безопасности по просьбе некоторых стран - новая и странная практика. Эта встреча ставит под сомнение добрую волю стран, потребовавших ее проведения"
– Аббас Аракчи
Он выразил надежду на то, что Совбез не поддастся влиянию некоторых государств и продолжит выполнять свою главную миссию – поддержание мира и безопасности.
Ранее сообщалось, что в среду СБ ООН обсудит в закрытом формате вопрос, связанный с растущими в Иране запасами обогащенного урана. Запрос о проведении данной встречи подали Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Южная Корея, Греция и Панама.