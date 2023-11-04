Вестник Кавказа

В Иране сообщили о разногласиях внутри страны по ядерной политике

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Tehran Times
Глава иранского МИД подтвердил наличие разногласий в стране по поводу взаимодействия со странами Запада по ядерной программе. При этом он подчеркнул, что страна привержена к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Внутри Ирана есть разногласия по поводу ядерной политики в отношении Запада. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики в интервью газете Guardian.

Аббас Аракчи также прокомментировал ситуацию вокруг антииранской резолюции МАГАТЭ. Он отметил, что Германия, Великобритания и Франция были настроены на конфронтацию после прошедшей на той неделе встречи представителей ИРИ и МАГАТЭ. По словам министра, после той встречи глава МАГАТЭ пообещал отозвать "вотум недоверия" стране после того, как Иран предложил ограничить обогащение урана до отметки в 60% и разрешить четырем инспекторам побывать на его ядерных объектах. Однако Рафаэль Гросси не сделал этого, поскольку его заставили западные страны, добавил Аракчи.

Он акцентировал внимание на том, что Исламская Республика остается в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и "по-прежнему стремится к сотрудничеству".

"На данный момент у нас нет намерения идти дальше 60%, и это наша решимость прямо сейчас. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы выбрали линию сотрудничества, чтобы прийти к достойному решению этой проблемы"

– Аббас Аракчи

При этом он добавил, что контакты Ирана со странами Запада по ядерной программе нельзя гарантировать. Руководитель ведомства добавил, что в стране сейчас идут споры о том, на сколько правильно придерживаться данной политики взаимодействия с Европой.

Напомним, накануне в Иране подтвердили, что запустили передовые центрифуги для того, чтобы производить обогащенный уран.

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