Вестник Кавказа

Иран ускорил обогащение урана

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране запустили передовые центрифуги для того, чтобы производить обогащенный уран. В ОАЭИ отметили, что это ответ Западу на принятие антииранской резолюции.

Глава ОАЭИ объявил о запуске передовых газовых центрифуг в Иране для производства обогащенного урана. Мохаммад Эслами подчеркнул, что это ответ Западу на принятие антииранской резолюции.

"Мы с самого начала заявляли, что если три европейские страны не пойдут путем взаимодействия и продолжат конфронтацию <...>, то мы обязательно примем ответные меры, что мы и сделали в момент принятия резолюции, начав процесс подачи газа в несколько тысяч современных центрифуг в рамках программы развития нашей атомной промышленности"

– Мохаммад Эслами

При этом руководитель ОАЭИ обратил внимание на то, что в МАГАТЭ следят за ядерной программой ИРИ, которая носит сугубо мирный характер.

Напомним, в прошлый четверг Совет управляющих МАГАТЭ принял западную резолюцию, в которой подверг критике Исламскую Республику за недостаточное взаимодействие с этой организацией.

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