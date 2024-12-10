Раскритикованный Меликовым глава района уволен с поста

Сергей Меликов уволил главу Тляратинского района. Ранее руководитель Дагестана раскритиковал его работу.

Дагестанский глава Сергей Меликов уволил руководителя Тляратинского района Магомеда Абдуллаева, документ опубликован на сайте главы региона.

В указе говорится, что чиновника отстранили от занимаемой должности за ненадлежащее обеспечение работы органов власти по опеке и попечительству.

Стоит добавить, что ранее дагестанский глава подверг критике деятельность Абдуллаева, который руководил Тляратинским районом с апреля 2021 года.