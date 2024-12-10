Вестник Кавказа

Раскритикованный Меликовым глава района уволен с поста

Раскритикованный Меликовым глава района уволен с поста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов уволил главу Тляратинского района. Ранее руководитель Дагестана раскритиковал его работу.

Дагестанский глава Сергей Меликов уволил руководителя Тляратинского района Магомеда Абдуллаева, документ опубликован на сайте главы региона.

В указе говорится, что чиновника отстранили от занимаемой должности за ненадлежащее обеспечение работы органов власти по опеке и попечительству. 

Стоит добавить, что ранее дагестанский глава подверг критике деятельность Абдуллаева, который руководил Тляратинским районом с апреля 2021 года.

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