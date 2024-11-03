Вестник Кавказа

Меликов упразднил в Дагестане Службу финансового госконтроля

Меликов упразднил в Дагестане Службу финансового госконтроля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Указом главы Дагестана Сергея Меликова в республике перестала существовать Служба государственного финансового контроля – ее функции переданы Минфину региона.

Сегодня в Дагестане была упразднена Служба государственного финансового контроля республики, сообщает в своем Telegram-канале администрации главы республики.

"Функции ведомства переданы министерству финансов Республики Дагестан. Правительству региона поручено в течение трех месяцев решить организационные, финансовые и имущественные вопросы"

- администрация главы Дагестана

Указ об упразднении ведомства подписал глава региона Сергей Меликов, говорится в сообщении.

Служба занималась внутренним государственным финансовым контролем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд республики и ее муниципальных образований. Возглавлял ведомство Махач Ибрагимов.

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