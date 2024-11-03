Меликов упразднил в Дагестане Службу финансового госконтроля

Указом главы Дагестана Сергея Меликова в республике перестала существовать Служба государственного финансового контроля – ее функции переданы Минфину региона.
Сегодня в Дагестане была упразднена Служба государственного финансового контроля республики, сообщает в своем Telegram-канале администрации главы республики.
"Функции ведомства переданы министерству финансов Республики Дагестан. Правительству региона поручено в течение трех месяцев решить организационные, финансовые и имущественные вопросы"
- администрация главы Дагестана
Указ об упразднении ведомства подписал глава региона Сергей Меликов, говорится в сообщении.
Служба занималась внутренним государственным финансовым контролем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд республики и ее муниципальных образований. Возглавлял ведомство Махач Ибрагимов.