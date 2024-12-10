Кобахидзе заявил о провале грузинского "майдана"

Власти Грузии заявил о провале "майдана" в стране. По словам премьера Кобахидзе, на улицах столицы остается не более 2 тыс протестующих.

Попытки оппозиции радикальным путем сменить власть в Грузии провалились, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе.

"В Грузии провалился "майдан", и он никогда не состоится"

– Ираклий Кобахидзе

По словам премьера, митинги перестали быть возможностью реализации амбиций оппозиционных радикалов, правительству страны удалось стабилизировать ситуацию, подавив агрессивный потенциал готовой к насилию части протестующих.

Кобахидзе отметил, что на улицах Тбилиси сейчас находятся не более 2 тыс протестующих.

Отметим, что протестные акции начались в Грузии в конце ноябре на фоне планов властей заморозить процесс евроинтеграции до 2028 года. Митинги часто перерастали в столкновения с полицией, но властям удалось удержать ситуацию под контролем.