Макрон позвонил Иванишвили. Свержение Асада — последствия для региона. Южный Кавказ в 2025 год

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с профессором РАН Олегом Барабановым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили по видеосвязи с программным директором Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессором РАН Олегом Барабановым влияние смены власти в Сирии на Россию, регионы Южного Кавказа и Ближнего Востока, возможность кровавой провокации на протестах в Грузии, а также геополитические прогнозы на 2025 год.