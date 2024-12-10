Вестник Кавказа

Макрон позвонил Иванишвили. Свержение Асада — последствия для региона. Южный Кавказ в 2025 год

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с профессором РАН Олегом Барабановым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили по видеосвязи с программным директором Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессором РАН Олегом Барабановым влияние смены власти в Сирии на Россию, регионы Южного Кавказа и Ближнего Востока, возможность кровавой провокации на протестах в Грузии, а также геополитические прогнозы на 2025 год.

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