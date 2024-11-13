Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с СНГ и ЕАЭС

Михаил Мишустин заявил, что важно продвигать взаимодействие с ЕАЭС и СНГ. Он назвал эти площадки главными для укрепления связей в регионе.

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами подвел итоги заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что СНГ и ЕАЭС продемонстрировали свою эффективность и востребованность. Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с соседями.

Глава правительства назвал СНГ и ЕАЭС главными площадками для укрепления связей в регионе. Он поручил контролировать выполнение всех договоренностей.

Мишустин также подчеркнул, что страны ЕАЭС продолжают деятельность по обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.