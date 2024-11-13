Вестник Кавказа

Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с СНГ и ЕАЭС

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Михаил Мишустин заявил, что важно продвигать взаимодействие с ЕАЭС и СНГ. Он назвал эти площадки главными для укрепления связей в регионе.

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами подвел итоги заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что СНГ и ЕАЭС продемонстрировали свою эффективность и востребованность. Мишустин заявил о важности продвижения взаимодействия с соседями.

Глава правительства назвал СНГ и ЕАЭС главными площадками для укрепления связей в регионе. Он поручил контролировать выполнение всех договоренностей.

Мишустин также подчеркнул, что страны ЕАЭС продолжают деятельность по обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1270 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Премьер-министр Азербайджана прилетел в Москву

Премьер-министр Азербайджана прилетел в Москву

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Поддержку для развития туризма получит Адыгея

Поддержку для развития туризма получит Адыгея

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

Али Асадов рассказал о проблеме обмеления Каспия

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы