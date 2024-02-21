Вестник Кавказа

Еще один светофор с кнопкой появился в Невинномысске

Еще один светофор с кнопкой появился в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Невинномысска пошли навстречу жителям города и установили на его территории еще один вызывной светофор. Устройство снабжено также специальным табло для пешеходов.

Новый светофор, оснащенный вызывным устройством, появился в Невинномысске, рассказал его мэр Михаил Миненков.

По его словам, на этот шаг власти пошли в ответ на просьбы, которые озвучивали местные жители.

"Новый светофорный объект с кнопкой включения зеленого света для пешеходов установлен на пешеходном переходе по улице Гагарина в районе Невинномысского государственного гуманитарно-технического колледжа"

– Михаил Миненков 

Градоначальник уточнил, что светофор также имеет пешеходное табло. 

Для его установки потребовалось 914 тыс рублей, они были направлены из городского бюджета.  Прежде чем запустить его, светофор прошел проверку. Тесты оказались успешными, и теперь он работает на благо горожан.

Напомним, ранее в администрации города анонсировали проведение предновогодней ярмарки. Она состоится через неделю, в субботу 21 декабря. Кроме традиционных продуктов от местных производителей на ярмарке можно будет приобрести новогоднюю елку, а также украшения для пушистой красавицы.

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