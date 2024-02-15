Светофоры во Владикавказе будет регулировать «умная система»

Все светофоры Владикавказа объединит единая цифровая система. Также отмечается, что пять светофоров в города нуждаются в замене.

Компьютерная система будет регулировать систему светофоров во Владикавказе. Также система будет оперативно сообщать о неполадках в работе светофоров.

«Компьютер будет сразу подавать сигнал, если где-то возникнет проблема. Камера покажет, что происходит на перекрестке, а мастер настроит светофоры так, чтобы быстро восстановить движение»

– пресс-служба администрации местного самоуправления города.

Система будет создана на средства из федерального бюджета и объединит работу всех светофоров в городе. В то же время в администрации отметили, что пять светофоров уже не соответствуют нынешним нормам и требуют замены.