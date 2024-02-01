Прокуратура потребовала отремонтировать мост во Владикавказе

Мост через реку Терек в столице Северной Осетии, который был построен в 1960 году, требует срочного ремонта, однако городские власти, в ведении которых он находится, не спешат начинать его – вопросом занялась прокуратура.

Аварийное состояние Чапаевского моста, соединяющего два берега реки Терек, протекающей через Владикавказ, вызывает серьезные опасения у прокуратуры, которая потребовала от сити-менеджера столицы Северной Осетии Вячеслава Мильдзихова привести его в порядок, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Автомобильный мост исправно служит городу уже больше 60 лет – он был сдан в эксплуатацию в далеком 1960 году и за это время порядком поизносился. Обследование, проведенное специалистами в октябре минувшего года, показало: состояние строения неудовлетворительное, срочно требуется ремонт, передает "АиФ-Ставрополье".

Хозяева моста – городские власти, однако, как считает прокуратура региона, они не принимают никаких мер для того, чтобы привести его в порядок.

Прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения закона главе администрации местного самоуправления города Вячеславу Мильдзихову, однако воз пока и ныне там…