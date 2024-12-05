Вестник Кавказа

Шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремные сроки

Шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремные сроки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани прошел суд по делу о массовых беспорядках в Махачкале в 2023 году. Тогда протестующие устроили погром на территории аэропорта.

Суд в Краснодарском крае вынес вердикт по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. На скамье подсудимых оказались шесть человек, передала пресс-служба объединенных судов региона. 

Мужчин признали виновными в беспорядках, погромах, порче имущества, а также в сопротивлении стражам правопорядка. Суд также учел мотивы фигурантов, которыми двигала религиозная и национальная нетерпимость. 

Участники бесчинств получили от 7 до 8 лет тюрьмы. 

Напомним, что волнения в Дагестане вспыхнули в конце октября 2023 года на фоне эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем. Протестующие проникли на территорию аэропорта Махачкалы, когда туда прибыл рейс из Израиля. Пассажиры самолета не пострадали, а транспортному объекту был нанесен ущерб в почти 300 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Махачкале произошло возгорание на хлебозаводе

В Махачкале произошло возгорание на хлебозаводе

В нескольких районах Дагестана отключили электричество из-за непогоды

В нескольких районах Дагестана отключили электричество из-за непогоды

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Новые автобусы презентовали в Махачкале

Новые автобусы презентовали в Махачкале

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

В Дагестане назревает коррупционный скандал

В Дагестане назревает коррупционный скандал

Опасная пластическая операция привела к уголовному делу в Махачкале

Опасная пластическая операция привела к уголовному делу в Махачкале

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Зимой Самару и Махачкалу объединит авиарейс

Зимой Самару и Махачкалу объединит авиарейс

Газ взорвался в квартире в Махачкале

Газ взорвался в квартире в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы