Шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремные сроки

На Кубани прошел суд по делу о массовых беспорядках в Махачкале в 2023 году. Тогда протестующие устроили погром на территории аэропорта.

Суд в Краснодарском крае вынес вердикт по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. На скамье подсудимых оказались шесть человек, передала пресс-служба объединенных судов региона.

Мужчин признали виновными в беспорядках, погромах, порче имущества, а также в сопротивлении стражам правопорядка. Суд также учел мотивы фигурантов, которыми двигала религиозная и национальная нетерпимость.

Участники бесчинств получили от 7 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что волнения в Дагестане вспыхнули в конце октября 2023 года на фоне эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем. Протестующие проникли на территорию аэропорта Махачкалы, когда туда прибыл рейс из Израиля. Пассажиры самолета не пострадали, а транспортному объекту был нанесен ущерб в почти 300 млн рублей.