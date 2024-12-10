Вестник Кавказа

Акция протеста проходит 18-й день подряд в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Демонстрации, направленные против решения властей Грузии приостановить процесс евроинтеграции, не прекращаются в Грузии. Сегодня в Тбилиси снова, в 18-й раз подряд, проводится митинг – протестующие собрались на проспекте Руставели у здания парламента.

Митинг против снятия с повестки вступления Грузии в Евросоюз проходит вечером в субботу в Тбилиси.

Демонстранты уже традиционно пришли к зданию парламента, перекрыв движение транспорта по проспекту Руставели. Акция проводится в 18-й раз, с 28 ноября они устраиваются ежедневно.

Первые митинги и шествия, в которых участвовали объединенные общими интересами группы людей, стартовали днем и прошли в разных локациях Тбилиси. Одну акцию провели художники и в целом креативные молодые люди, в другой приняли участие грузинские болельщики "Реал Мадрид" и "Барселоны".

К вечеру протестующие колоннами пошли к парламенту, заблокировав проспект Руставели. У здания парламента дежурит полиция, обстановка на месте событий спокойная.

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