Президент Грузии назвала предстоящие выборы «пародией»

Текущий президент Грузии Саломе Зурабишвили считает президентские выборы, что пройдут 14 декабря, «пародией». Также она считает завтрашнее зажжение огней на елке перед парламентом в Тбилиси «бессмысленной провокацией».

«Пародия» - так прокомментировала предстоящие президентские выборы в Грузии текущий президент республики Саломе Зурабишвили в ходе брифинга.

Она также подтвердила, что не будет покидать свой пост после окончания полномочий: Зурабишвили останется у власти, пока в Грузии не пройдут новые выборы в парламент, где будут соблюдены все демократические стандарты.

«Главное происходит на улицах, в городах, каждый день выходит всё больше и больше людей, которые выражают свой собственный протест через акции, петиции, выступления, марши. Это охватило всю страну, все поколения, все профессии»

- Саломе Зурабившили

Текущие протесты направлены на достижение главной цели – новых парламентских выборов. Она отметила, что другого пути у страны нет.

Саломе Зурабишвили также прокомментировала желание мэрии Тбилиси завтра провести церемонию зажжения свеч на главной елке города перед парламентом на проспекте Руставели. Она назвала это «бессмысленной провокацией».

Напомним, что президентские выборы в Грузии пройдут уже завтра, 14 декабря.