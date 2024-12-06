Вестник Кавказа

Зурабишвили собирается сорвать выборы в Грузии – СМИ

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии. Силовиков будут провоцировать на действия против митингующих.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 16 декабря, хочет сорвать президентские выборы 14 декабря.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, для срыва планируется призвать активистов и блокировать здание парламента. Отмечается, что Зурабишвили действует по согласованию с кураторами из Запада.

Источник передает, что сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на жесткие действия против митингующих. Он же добавил, что задача заключается в организации забастовки.

"Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства"

- источник

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