Вестник Кавказа

"Мечта" ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Срок президентства Саломе Зурабишвили заканчивается, так что в ближайшие дни она совершит еще больше необдуманных поступков, чем за все годы на этом посту, уверены в "Грузинской мечте".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в скором времени осуществит множество глупых поступков, так как срок ее президентства подходит к концу, такое мнение выразил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По его словам, речь идет не просто о предположении – "Мечта" располагает определенными сведениями.

"У нас есть информация, что Саломе Зурабишвили планирует сделать какие-то призывы, продолжить свои безумные действия"

– Мдинарадзе

Политик выразил мнение, что таким образом Зурабишвили совершит еще больше непродуманных поступков и озвучит еще больше неумных слов, чем за весь свой срок.

Напомним, полномочия президента Зурабишвили истекают 16 декабря. Выборы нового президента состоятся уже послезавтра. Инаугурация назначена на 29 декабря.

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