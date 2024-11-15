В СКФО непогода закрыла все аэропорты

Разбушевавшаяся в полную силу непогода заставила вслед за Минеральными Водами закрыть все аэропорты в Северо-Кавказском федеральном округе, ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура региона.

Все самолеты, направлявшиеся в аэропорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), вынуждены уйти на запасные регионы в других регионах из-за разбушевавшейся непогоды – снегопадами и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"В СКФО в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты аэропорты. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты"

- Южная транспортная прокуратура

Надзорное ведомство уже взяла ситуацию на контроль: особое внимание сотрудниками ведомства уделяется соблюдению прав пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации.

Также прокуратура организовала в аэропортах прием граждан, которые вынуждены пережидать непогоду "на ногах".

Прогноз синоптиков пока неблагоприятный: штормовое предупреждение снова продлено на неопределенное время.