Казахстан поборется с Бельгией и тремя другими сборными за путевку на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Казахстана по футболу узнала соперников по отбору ЧМ-2026. Национальную команду страны ждет мощная Бельгия, а вот три другие команды вполне по силам "ястребам".

Стали известны соперники сборной Казахстана по отборочным матчам ЧМ 2026 года. В отборочных баталиях национальная сборная центральноазиатской республики встретится с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна в рамках группы J.

Отметим, что на мундиале Европейскую футбольную ассоциацию будут представлять 16 команд. 12 лучших в своих группах отправятся напрямую, еще четыре сборные смогут попасть на главный турнир четырехлетия через стыки, в которых сойдутся вторые места в группах, а также четыре участника, которые успешно преодолели квалификацию Лиги наций.

Отметим, что отборочные матчи турнира будут проходить с весны по осень 2025 года, само первенство состоится летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.