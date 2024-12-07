Вестник Кавказа

Казахстан поборется с Бельгией и тремя другими сборными за путевку на ЧМ-2026 по футболу

Казахстан поборется с Бельгией и тремя другими сборными за путевку на ЧМ-2026 по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Казахстана по футболу узнала соперников по отбору ЧМ-2026. Национальную команду страны ждет мощная Бельгия, а вот три другие команды вполне по силам "ястребам".

Стали известны соперники сборной Казахстана по отборочным матчам ЧМ 2026 года. В отборочных баталиях национальная сборная центральноазиатской республики встретится с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна в рамках группы J.

Отметим, что на мундиале Европейскую футбольную ассоциацию будут представлять 16 команд. 12 лучших в своих группах отправятся напрямую, еще четыре сборные смогут попасть на главный турнир четырехлетия через стыки, в которых сойдутся вторые места в группах, а также четыре участника, которые успешно преодолели квалификацию Лиги наций. 

Отметим, что отборочные матчи турнира будут проходить с весны по осень 2025 года, само первенство состоится летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

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