Вестник Кавказа

В Казахстане запустили автобус к подземной мечети Бекет ата

В Казахстане запустили автобус к подземной мечети Бекет ата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добраться до уникальной достопримечательности в Казахстане стало проще: появился туристический автобус до подземной мечети Бекет ата. Он отправляется из Актау.

Новый туристический маршрут запустили в Казахстане - автобус связал Актау и подземную мечеть Бекет ата в Огланды.

«Сегодня мы запускаем новый туристический маршрут к сакральному памятнику. Мечеть Бекет ата – золотой столп наших духовных ценностей»

– глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай

Автобусы к уникальной мечети будут ходить ежедневно, выезд из Актау в 07.00 от мечети «Бекет Ата», возвращение в город - в 17.00. Стоимость туристической поездки - 1,5 тыс тенге (менее 300 рублей).

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