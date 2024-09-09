В Казахстане запустили автобус к подземной мечети Бекет ата

Добраться до уникальной достопримечательности в Казахстане стало проще: появился туристический автобус до подземной мечети Бекет ата. Он отправляется из Актау.
Новый туристический маршрут запустили в Казахстане - автобус связал Актау и подземную мечеть Бекет ата в Огланды.
«Сегодня мы запускаем новый туристический маршрут к сакральному памятнику. Мечеть Бекет ата – золотой столп наших духовных ценностей»
– глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай
Автобусы к уникальной мечети будут ходить ежедневно, выезд из Актау в 07.00 от мечети «Бекет Ата», возвращение в город - в 17.00. Стоимость туристической поездки - 1,5 тыс тенге (менее 300 рублей).