Актау будет культурной столицей тюркского мира в 2025 году

В организации ТЮРКСОЙ сделали Актау культурной столицей тюркских народов на следующий год. В портовом городе на берегу Каспия запланирована обширная программа мероприятий.
Актау будет столицей культуры тюркских народов в 2025 году, поведали в Минкультуры Казахстана.
Почетную ответственность на казахстанский город возложили в рамках заседания организации ТЮРКСОЙ, которая занимается продвижением тюркских культурных традиций. В мероприятии участвовали делегаты от Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции.
Также на заседании рассмотрели и одобрили программу мероприятий, направленных на популяризацию и изучению культуры тюркских народов.
В городе уже начали подготовку к важному событию. Гости смогут посетить концерты народной казахской музыки, увидеть театральные представления, а также приобщиться к изобразительному искусству тюркских народов.