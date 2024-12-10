Кобахидзе назовет враждебные к Грузии страны

Партия власти «Грузинская мечта» подготовит список стран, которые несправедливо относятся к Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Грузинская мечта» определит список стран, которые несправедливо относятся к Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«У нас также будет список стран, которые несправедливо относятся к нашей стране, хотя сегодня я не хочу конкретизировать эти страны, чтобы оставить им шанс изменить свое поведение»
- Ираклий Кобахидзе
Он передал, что в первостепенные задачи для Грузии входит сопротивление «влиятельным внешним силам». Со слов премьер-министра, именно они пытались открыть в стране «второй фронт».