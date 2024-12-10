Вестник Кавказа

Кобахидзе назовет враждебные к Грузии страны

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Партия власти «Грузинская мечта» подготовит список стран, которые несправедливо относятся к Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Грузинская мечта» определит список стран, которые несправедливо относятся к Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«У нас также будет список стран, которые несправедливо относятся к нашей стране, хотя сегодня я не хочу конкретизировать эти страны, чтобы оставить им шанс изменить свое поведение»

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что в первостепенные задачи для Грузии входит сопротивление «влиятельным внешним силам». Со слов премьер-министра, именно они пытались открыть в стране «второй фронт».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Макрон призвал Грузию к диалогу

Макрон призвал Грузию к диалогу

В Грузии &quot;Сила народа&quot; объявила о переходе в оппозицию

В Грузии "Сила народа" объявила о переходе в оппозицию

Что ждет Грузию со сменой президента?

Что ждет Грузию со сменой президента?

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

&quot;Мечта&quot; ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

"Мечта" ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

Гарибашвили жестко опроверг сообщения об уходе из партии

Гарибашвили жестко опроверг сообщения об уходе из партии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

«Грузинская мечта» назвала ложными слухи о драке в партии

«Грузинская мечта» назвала ложными слухи о драке в партии

Макрон предложил Иванишвили стабилизацию Грузии

Макрон предложил Иванишвили стабилизацию Грузии

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы