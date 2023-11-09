Макрон призвал Грузию к диалогу

Все силы в Грузии должны начать диалог, чтобы выйти из кризиса, передал президент Франции Эммануил Макрон в видеообращении. Он подчеркнул, что шантаж - не тот метод, что Европа использует в разговоре с Тбилиси.

Президент Франции Эммануэль Макрон выпустил видеообращение к грузинскому народу, где призвал его к диалогу.

«Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины»

- Эммануэль Макрон

Он передал, что Грузия не должна сходить с европейского пути, так как это написано в Конституции страны, и указал, что сама Европа не использует шантаж и угрозы в отношении республики.

Ранее французский лидер переговорил с основателем «Грузинской мечты», что одержала победу на парламентских выборах, Бидзиной Иванишвили. Тогда он предложил помощь Грузии в разрешении политического кризиса.