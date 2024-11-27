Вестник Кавказа

Зурабишвили лишится госохраны - решение парламента Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Президент Грузии, чьи полномочия истекают в этом месяце, лишится государственной охраны. Соответствующий закон принят парламентом страны.

Президентские выборы состоятся в Грузии завтра, после инаугурации нового президента в декабре экс-президент Саломе Зурабишвили останется без госохраны, решение было принято сегодня парламентом.

Ранее бывший президент Грузии мог рассчитывать на госохрану в течение года после окончания полномочий. Новый закон лишает главу государства охраны, в случае если будет установлено, что президент нарушил конституцию Грузии.

В пятницу 13 декабря закон о лишении госохраны экс-президента был принят на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении.

В Грузии 14 декабря состоятся первые непрямые выборы президента. Кандидат на должность всего один - Михаил Кавелашвили.

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